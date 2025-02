Inter utilizará parte da verba de Thiago Maia para intensificar buscas por lateral e volante

Thiago Maia está de malas prontas para a Vila Belmiro. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A iminente venda de Thiago Maia ao Santos aumentará o poder financeiro do Inter para contratar um lateral-direito e um volante, as principais carências do clube. A direção tenta fechar com dois reforços até o dia 28, quando expira a janela de transferências. Nenhum dos nomes, porém, poderá atuar na fase final do Gauchão, cujo prazo de inscrições já expirou.

A busca é uma espécie de corrida contra o tempo. Afinal, se não concluir os negócios até o final do mês, o Colorado só poderá inscrever novos jogadores no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores em junho, quando será aberta a próxima janela.

O Inter busca um lateral-direito para substituir Bruno Gomes, que está afastado da temporada por conta de uma grave lesão. A direção avaliou fazer uma investida por William, do Cruzeiro, mas identificou ser inviável tirá-lo do clube mineiro. Por isso, outro nome é buscado no mercado.

Já o volante é uma necessidade imposta justamente pela saída de Thiago Maia. Recentemente, a direção colorada tentou o argentino Elián Irala, do San Lorenzo, mas não chegou a um acordo com o clube argentino pela liberação.

A venda de Thiago Maia depende apenas de uma assinatura e de um depósito do Santos para ser concluída. Os colorados receberão R$ 14,8 milhões parcelados pela liberação do atleta, além de o clube paulsita assumir uma dívida de 4 milhões de euros com o Flamengo relativa à contratação do meio-campista pelos gaúchos em 2024.