Os jogadores que retornam ao Inter para a fase decisiva do Gauchão

O Inter terá um reforço "caseiro" para a fase decisiva do Gauchão. Gustavo Prado retorna do Sul-Americano sub-20, pela qual foi campeão pela seleção brasileira .

O atacante fez um gol no último duelo do Sul-Americano e deverá ser opção a Borré e Alan Patrick.

Brasil campeão do Sul-Americano sub-20

A vitória sobre o Chile veio com gols de Deivid Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias, todos no segundo tempo. Após um primeiro tempo truncado, com poucas chances de gol — as melhores foram da equipe chilena — o técnico Ramón Menezes colocou Deivid Washington, artilheiro do Brasil na competição, e a partida melhorou.