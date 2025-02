Com desconforto muscular, Borré é dúvida do Inter para semifinal do Gauchão

Borré perdeu pênalti na vitória do Inter sobre o Monsoon. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico Roger Machado pode ter mais um problema na escalação do Inter para o jogo contra o Caxias, sábado (22), pela semifinal do Gauchão. O atacante Rafael Borré sentiu um desconforto muscular no posterior da coxa e, por conta disso, é dúvida para a partida contra o time da Serra.

Borré teria sentido o problema na partida diante do Monsoon, no último final de semana, no Beira-Rio. Durante a semana, o atleta participou de algumas atividades no campo do CT Parque Gigante, mas sem trabalhar com bola.

Caso se confirme a lesão muscular, este seria o quinto titular fora da primeira partida da semifinal do Gauchão. Bruno Gomes, Alan Patrick e Wesley também se recuperam de lesões. O goleiro Rochet ainda não jogou na temporada por tendinose no joelho.

Sem Borré, Roger Machado deve confirmar a entrada de Vitinho no time titular. Carbonero, Wanderson e Valencia fechariam o quarteto ofensivo.

Um provável time do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Carbonero e Wanderson; Valencia.