Torcida do Inter terá sete mil lugares no Centenário para o jogo contra o Caxias

Estádio Centenário será o palco da primeira partida da semifinal. Jefferson Botega / Agencia RBS

A direção do Caxias abriu a venda de ingressos para a partida contra o Inter, sábado (22), pela semifinal do Gauchão. Para os visitantes, o lote promocional aponta ingressos a R$ 100,00. Serão sete mil lugares para os torcedores colorados no Centenário.

A venda é exclusivamente realizada pelas plataformas digitais do Caxias. Os torcedores do Inter precisam acessar o site sercaxias.com.br/ingressos para a aquisição das entradas. Está liberado um ingresso por CPF para os visitantes.

Após esse lote promocional, os ingressos no setor de arquibancadas do estádio Centenário terão o valor de R$ 200,00 para a torcida do Inter.

Caxias e Inter jogam no próximo sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O jogo é válido pelo confronto de ida das semifinais do Gauchão.