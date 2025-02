Com ausência de titular, Juventude chega a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio 

Cotado na Chapecoense, Alan Ruschel está entre os relacionados. Eduardo Costa / Agencia RBS

A delegação do Juventude chegou ao hotel em Porto Alegre por volta das 16h30min desta sexta-feira (21). Neste sábado, às 21h30min, o Verdão encara o Grêmio, na Arena, no primeiro jogo da semifinal. O técnico terá o desfalque do lateral-esquerdo Felipinho.

O jogador sofreu uma pancada no braço direito e sente dores no cotovelo. Por isso, o jogador não acompanhou a delegação que chegou em Porto Alegre. Marcos Paulo e Alan Ruschel são as alternativas.

Outra ausência foi o centroavante Gilberto, que começou o processo de transição física, mas não está 100% ainda.

O provável Juventude tem: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel); Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla (Giovanny ou Petterson), Ênio e Erick Farias.

— São 180 minutos. Então são dois jogos, não é um jogo único. Com a Copa do Brasil, ela acaba mudando um pouco o conceito também. Por ser um jogo único, você tem as penalidades. Isso acaba gerando uma tensão um pouco maior. Então são dois jogos, tem que ter equilíbrio — disse o técnico Fábio Matias na entrevista coletiva antes do jogo, antes de completar:

— Um dos objetivos que a gente tem é a forma de jogar fora, a forma de jogar dentro, ela ser algo parecido, algo próximo em termos de comportamento. Não ter essas mudanças. Estar jogando fora, mudou o comportamento da equipe. Não, joga fora, tem que ter um comportamento também muito parecido com o que se joga dentro. E é isso que a gente está buscando também. Esses resultados também expressivos fora.

Sobre o confronto de 180 minutos com o Tricolor, Matias foi categórico:

— Acredito muito no equilíbrio dos dois jogos. Tendo uma equipe agressiva, sendo uma equipe com identidade. Isso aí acho que já qualifica muito mais o jogo nosso — apontou o treinador.

Alan Ruschel, que interessa a Chapecoense, está relacionado e será opção ao técnico alviverde.

Lista de relacionados: