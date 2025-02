Dólar encerra semana em alta, para R$ 5,73, com frustração de sinais de Trump

O dólar praticamente apagou a queda da véspera nesta sexta-feira (21) e fechou em R$ 5,731, com leve alta de 0,46% . Variações para baixo seguidas de oscilações para cima marcaram a semana no mercado de câmbio.

Desta vez, a pressão veio do aumento de incerteza no Exterior. Apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sinalizado que seria "possível" um acordo comercial com a China, a primeira tratativa já enfrentou divergências. No Brasil, declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegaram a dar alívio, mas não durou.