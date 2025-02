Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica

Whindersson Nunes está internado em clínica psiquiátrica. @whinderssonnunes Instagram / Reprodução

Whindersson Nunes está internado em clínica psiquiátrica no interior de São Paulo desde a semana passada. A informação foi confirmada na quinta-feira (20) pela assessoria do cantor e humorista.

Conforme a nota divulgada pelo g1, o artista decidiu pela internação por conta própria, e tem recebido o "devido acompanhamento médico".

Segundo a nota, Whindersson tomou a decisão para cuidar de sua saúde mental, e buscar "o tratamento adequado para seu bem-estar." Foi relatado que ele "está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama".

Saúde mental de Whindersson

Whindersson costuma falar abertamente sobre os dilemas com a saúde mental. O cantor já abordou o tema em diversas entrevistas, falando sobre crises depressivas e problemas com abuso de substâncias.

Em 2018, ele fez uma pausa na carreira para procurar auxílio psicológico.

No ano passado, o artista falou na rede social X sobre os motivos pelos quais tentou tirar a própria vida. O objetivo dele foi ajudar quem estivesse na mesma situação em que ele já esteve.

"No fatídico dia, pra vocês saberem, eu não estava triste, não era dia de discussão no Twitter, não era dia de desabafo, era um dia normal, mas eu tava indignado com uma notícia mesmo que vi aqui no Twitter, na época era esse nome ainda", escreveu.

Conforme a publicação, a tentativa se deu de maneira impulsiva, com o uso de uma arma de fogo de um amigo. Whindersson contou que, no momento, a arma não funcionou.

O humorista concluiu o desabafo indicando aos que identificam a necessidade de ajuda, que procurem médicos especializados e terapias. "Nem todos têm condição de ficar de psiquiatra em psiquiatra. Caso você possa, encontre alguém com um olhar de cura mesmo. Desejo muito que você curta esse mundo que, além de muita podridão, tem muita coisa massa", desejou Whindersson.

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).