Guarani acerta a contratação do lateral Kaio Cristian, ex-Grêmio Prudente

O Guarani continua reforçando seu elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, e fechou, neste domingo, a contratação do lateral-esquerdo Kaio Cristian, destaque do Grêmio Prudente na Série A-2 do Paulistão. O jogador chega por empréstimo até o fim da competição nacional e disputará posição com Emerson Barbosa no elenco principal.