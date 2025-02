A$AP Rocky é inocentado e Rihanna celebra: "Glória pertence a Deus"

O rapper norte-americano A$AP Rocky , marido e pai dos dois filhos da cantora Rihanna , foi considerado inocente em julgamento na terça-feira (18). Ele estava sendo julgado por agredir um homem com uma arma semiautomática durante uma briga em 2021. Se condenado, ele poderia passar até 24 anos na prisão.

Ao ouvir o veredito no tribunal de Los Angeles, o músico, cujo nome de registro é Rakim Mayers, pulou da cadeira e abraçou Rihanna. Os dois filhos do casal também estavam presentes na sessão.

Reservada, a artista se pronunciou no Instagram, agradecendo a Deus. "A glória pertence a Deus, e só Deus. Grata e humilde por Sua misericórdia", declarou.

Conforme reportado pelo TMZ, ao sair do julgamento, A$AP agradeceu a família pelo apoio.

Entenda o Caso

Rocky, 36 anos, enfrentava duas acusações de agressão com arma de fogo semiautomática em função do conflito com o rapper Terell Ephron, conhecido como A$AP Relli. Ambos integraram o coletivo A$AP de música urbana, que existe desde 2006. Eles eram amigos, mas romperam relações.