Bruna Marquezine e João Guilherme terminam namoro: "Caminhos separados"

"Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento", diz a declaração.

Os rumores em torno do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme começaram em abril de 2024, e os dois foram flagrados aos beijos dois meses depois. Eles assumiram o namoro em agosto, após ele fazer uma homenagem para o aniversário da atriz.

Os dois mantiveram uma relação discreta. No início do mês, eles estiveram juntos na fazenda Talismã, onde foi comemorado o aniversário de João Guilherme. O ator, vale lembrar, é filho do cantor Leonardo, dono da propriedade famosa que fica em Jussara, Goiás.