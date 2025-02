Liverpool leva gol no fim e cede o empate ao Everton no Campeonato Inglês

Com um gol nos acréscimos, o Everton estragou a festa do Liverpool ao arrancar o empate de 2 a 2 no Goodison Park, nesta quarta-feira, em partida atrasada do Campeonato Inglês. O duelo foi marcado por reviravoltas e teve emoção até o fim. O português Beto abriu o placar para os anfitriões, Mac Allister e Salah viraram o jogo para o time vermelho e, no último lance, Tarkowski decretou a igualdade.

O resultado não deixa de ser ruim para equipe comandada por Arne Slot. Porém, a equipe somou apenas mais um ponto e agora contabiliza 57 contra 50 do Arsenal, o segundo colocado.

Ameaçado pela zona do rebaixamento, o Everton chegou aos 27 pontos e pulou para o 15º lugar. Após o 2 a 2, a equipe desafia, no sábado, o Crystal Palace na próxima rodada do Campeonato Inglês. No dia seguinte, o Liverpool recebe o Wolverhampton.

O Everton iniciou a partida como franco atirador e tratou logo de "pregar uma peça" no favorito Liverpool. A zaga do time vermelho não acompanhou a movimentação de Beto na cobrança de uma falta e permitiu a penetração do atacante.

Livre, e à frente do goleiro Alisson, ele só teve o trabalho de chutar rasteiro para estufar as redes dos anfitriões e inaugurar o marcador no Anfield, aos dez minutos.

A resposta do time de Arne Slot, no entanto, veio rapidamente. Salah dominou a bola pelo lado direito e fez o cruzamento. Mac Allister desviou de cabeça e igualou o placar cinco minutos depois.

Quem esperava um primeiro tempo mais intenso a partir do empate de 1 a 1, no entanto, acabou se decepcionando. Pouco inspirado, o Liverpool não acelerou o ritmo, facilitou a marcação do Everton e o confronto foi para o intervalo sem maiores oportunidades de gol.

A volta do intervalo trouxe um Liverpool mais ligado na partida e quem sofreu com isso foi o Everton que precisou recuar suas linhas para tentar garantir a igualdade no placar.

Embora o time visitante tenha assustado Alisson em um arremate de Harrison que raspou a trave, quem balançou a rede foi o time vermelho. Curtis Jones finalizou e o goleiro fez defesa parcial. Salah aproveitou a sobra e virou o jogo: 2 a 1.