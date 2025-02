Segunda etapa das obras de restauro do museu municipal de Flores da Cunha inicia na próxima terça-feira

A segunda etapa das obras do Museu e Arquivo Histórico Pedro Rossi, em Flores da Cunha, começa na próxima terça-feira (18), com lançamento oficial marcado para as 14h. Nesta fase, está previsto o restauro interno e externo da edificação. De acordo com a gestora cultural Cristina Seibert Schneider, a obra vai iniciar no porão do prédio.