Após três dias de adiamento, mais de 71 mil estudantes da Serra voltam às aulas na rede estadual nesta quinta-feira

Com um adiamento de três dias, o ano letivo da rede estadual de ensino terá início nesta quinta-feira (13). Na Serra, são cerca de 71,3 mil estudantes que vão retornar às atividades escolares em 48 municípios, entre eles, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Vacaria, que são sedes das coordenadorias regionais de educação (CREs).

O episódio final da novela ocorreu terça-feira (11): o governo do Estado reverteu a liminar da Justiça que havia adiado a abertura do ano letivo para semana que vem. A nova decisão foi proferida pelo desembargador Eduardo Delgado.

O Palácio Piratini optou pela retomada nesta quinta para dar prazo à organização das escolas e das famílias e acertar a logística do transporte escolar aos estudantes.

Segundo a titular da 4ª CRE, Viviani Vanessa Devalle, todas as 119 escolas da região, sendo 58 delas apenas em Caxias, estão organizadas para receber a comunidade escolar e dar início aos estudos. Ela também confirma a reabertura do Instituto Cristóvão de Mendoza, onde são reformadas salas de aula e é construído um novo refeitório. A coordenadoria não soube precisar quantas escolas possuem aparelhos de ar-condicionado ou ventilador.

Gilvana Baldin, que responde pela 23ª CRE, nos Campos de Cima da Serra, afirma que as instituições de ensino da região estão aptas, em relação à infraestrutura, para o ano letivo. Adianta, por meio de nota, que, para espantar o calor, 40% das 28 escolas da região contam com ar-condicionado em algum dos espaços, como salas de aula, de vídeo ou laboratórios:

"Temos escolas que dispõem (dos aparelhos) em sua totalidade nas salas de aulas e outras estão providenciando a compra".

A coordenadoria foi contemplada com cerca de R$ 1,9 milhão para investimentos, por meio do programa Agiliza Educação, de acordo com Gilvana. Ela destaca, ainda, um estoque de 1.850 aparelhos de Chromebooks disponíveis para professores e alunos.

Também estarão abertas na manhã desta quinta as escolas estaduais dos 25 municípios da região de Bento, que integram a 16ª CRE. A expectativa da titular da coordenadoria, Iraci Luchese Vasques, é "muito positiva". Sem detalhar números, ela resume que a maioria das escolas possui ar-condicionado e ventiladores.

Calorão motivou adiamento

O calendário original da Secretaria de Educação previa a volta às aulas para a segunda-feira (10). No entanto, o Cpers, sindicato que representa os professores, obteve liminar na Justiça no domingo (9) que suspendia as aulas até o dia 17.

O sindicato argumentou que o calor intenso prejudicaria o retorno do ano letivo e que nem todas as escolas estaduais estão preparadas para suportar temperaturas próximas dos 40°C.

O governo recorreu da decisão e, nesta terça, conseguiu decisão favorável que permite a reabertura das escolas.

O jornalista Paulo Egídio, de Zero Hora, detalha que o desembargador considerou, no despacho, a orientação da Secretaria da Educação que autoriza a mudança dos horários das aulas e nas grades curriculares para amenizar os efeitos do calor, além de orientar cuidados com a alimentação e hidratação. O magistrado ainda fez referência ao risco da suspensão das aulas para a segurança alimentar dos alunos e a previsibilidade das famílias.

Panorama

A rede estadual de ensino na Serra possui três coordenadorias regionais de educação, responsáveis por cerca de 71,3 mil estudantes, que frequentam 217 escolas em 48 municípios.

4ª CRE

Atuação em 14 cidades: Antônio Prado, Cambará do Sul, Canela, Caxias do Sul , Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquirana, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula e São Marcos.

, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Jaquirana, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Roma do Sul, Picada Café, São Francisco de Paula e São Marcos. 48 mil estudantes.

119 escolas.

16ª CRE

Atuação em 25 cidades: André da Rocha, Bento Gonçalves , Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Dois Lajeados, Fagundes Varela, Garibaldi, Guabiju, Montauri, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Tereza, São Jorge, São Valentim do Sul, Serafina Corrêa, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata.

, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Cotiporã, Dois Lajeados, Fagundes Varela, Garibaldi, Guabiju, Montauri, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Tereza, São Jorge, São Valentim do Sul, Serafina Corrêa, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata. 15,8 mil estudantes.

70 escolas.

23ª CRE

Atuação em nove cidades: Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, Ipê, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes e Vacaria .

. 7,5 mil estudantes.

28 escolas.