Reconstrução e compromisso com a saúde pública

Temos como missão a reconstrução e o fortalecimento do nosso sistema de saúde . As filas do SUS, que já eram extensas, cresceram com a demanda reprimida por consultas, exames e cirurgias. É fundamental ampliar a oferta de consultas especializadas, investir em exames e procedimentos nos serviços especializados, construir novas estruturas físicas e integrar tecnologias para agilizar o agendamento e melhorar a gestão do sistema. Nessa perspectiva, permanecemos comprometidos em implementar soluções que priorizem os casos mais graves, garantindo agilidade no atendimento e aliviando a pressão sobre os serviços de urgência.

As cicatrizes da tragédia climática vão além do físico. Os casos de ansiedade, depressão e transtornos mentais aumentaram consideravelmente. É nosso dever investir em equipes multiprofissionais de saúde mental, ampliar serviços especializados no cuidado às doenças crônicas e intensificar a prevenção com ações realizadas no local onde as pessoas vivem com suas famílias ou trabalham.