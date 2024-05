O ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou Caxias do Sul na tarde desta terça-feira (14) e observou de perto dos estragos na BR-116 causados pelo deslizamento após longo período de chuva. Ele participou da reunião do gabinete de crise da prefeitura no final da tarde e anunciou que a pasta trabalha junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para a construção de uma estrutura temporária para permitir a passagem sobre o Rio Caí na rodovia, entre o distrito de Vila Cristina e Nova Petrópolis, onde parte da ponte atual cedeu.