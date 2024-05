A ponte da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, vai ficar interditada por tempo indeterminado. A decisão ocorreu após vistoria de técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na manhã desta segunda-feira (13). A travessia no km 174, sobre o Rio Caí, foi fechada ainda no domingo (12), após a pista ceder.