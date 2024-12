Entenda as mudanças no vale-pedágio e os impactos nos pórticos sem cancela na Serra

CSG tem quatro pórticos sem cancela na Serra. Gus Wanderlei / CSG / Divulgação

A partir do dia 1º de janeiro de 2025, o vale-pedágio passará a valer apenas de forma eletrônica, por meio do uso de TAGs. Essa medida foi adotada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e é uma modernização no serviço em funcionamento até então.

De acordo com a ANTT, cartões serão aceitos até o dia 31 de dezembro, enquanto os cupons até 31 de janeiro de 2025. A regra foi estabelecida pela agência em 3 de agosto.

A mudança tem como principais objetivos aumentar a eficiência, a segurança e a aderências às normas no transporte rodoviário de cargas, além de adequar o vale-pedágio obrigatório às novas tecnologias para a cobrança de pedágio, como o free flow, sistema sem cancelas.

De acordo com a resolução da ANTT, as Fornecedoras de Vale-Pedágio Obrigatório (FVPO) habilitadas devem comprovar a adequação dos seus modelos operacionais para pagamento do pedágio até o final deste mês. O instrumento é utilizado por transportadores de carga, de forma antecipada, para quitar as tarifas nas rodovias concedidas do país.

Na prática, a medida afeta diretamente motoristas que utilizam o meio como pagamento de pedágio nas rodovias brasileiras. Por isso, é importante que os caminhoneiros estejam cientes e que conversem com seus embarcadores, que pagam o frete, para adequação às novas medidas.

O diretor-presidente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), Ricardo Peres, explica que a mudança não trará custo extra para os clientes que utilizam vales-pedágios. Segundo ele, a resolução tem como objetivo unificar a forma de cobrança nas estradas administradas e desburocratizar o sistema.

— A alteração vem ao encontro do objetivo do pedágio eletrônico, que é simplificar a experiência dos motoristas de carga em rodovias sob concessão, principalmente evitando paradas, além de facilitar as formas de pagamento, sem onerar as transportadoras e os caminhoneiros. Com a ampliação deste modelo de pedágio eletrônico, as regras ficam mais claras para todos os usuários — diz Peres.

Os pedágios free flow no Rio Grande do Sul administrados pela CSG estão localizados em seis pontos de três rodovias na Serra e Vale do Caí, que são: