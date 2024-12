30 anos do incêndio do Cine Ópera: retratos do maior espaço cultural de Caxias do Sul por quem subiu ao palco em apresentações memoráveis

Cine Ópera, um dos maiores espaços culturais de Caxias do Sul. Antônio Carlos Galvão / Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,divulgação

— Era um teatro tradicional, no formato italiano, todo em madeira por dentro, com a acústica perfeita. Era pequeno do ponto de vista de estrutura, mas compatível com a época. Um espaço belíssimo, que sempre lotava quando tinha apresentações, como da antiga orquestra de municipal de Caxias do Sul.

Essa é a lembrança que o maestro Evandro Matté, 55 anos, tem da infraestrutura do Cine Ópera, maior espaço cultural da história de Caxias do Sul. Nessa terça-feira (24) completa 30 anos que o local foi destruído em um incêndio. Até hoje paira a dúvida se as chamas que consumiram o Ópera surgiram acidentalmente ou se o incêndio foi criminoso.

Localizado na esquina das ruas Pinheiro Machado e Dr. Montaury, na área central da cidade, o teatro, e anos mais tarde cinema, foi palco para apresentações memoráveis da Serra, como a execução da Orquestra Sinfônica de Caxias do Sul (Osca) da ópera Cavalleria Rusticana, sobre a regência do maestro Pedro Paulo Mandelli.

— Eu tive a oportunidade de subir no palco do Ópera e apresentar essa ópera. Na época eu deveria ter uns 15 anos, tocava trompete. Lembro que foi maravilhoso. Infelizmente o espaço, com madeira trabalhada, com os mezaninos, já apresentava deterioração, estava mal cuidado — descreve Matté.

O coordenador do UCS Cultural, Moacir Lazzari, 62, também teve a oportunidade de assistir as apresentações e subir ao placo do Ópera antes do derradeiro incêndio.

— Na época de estudante de música, frequentava o Ópera, para assistir os ensaios e concerto da Osca. Eu estava quando eles fizeram a montagem da ópera Cavalleria Rusticana. O espaço tinha capacidade para mais de mil pessoas, lembrava um pouco a estrutura do Theatro São Pedro, em Porto Alegre — recorda Lazzari.

Anos depois, quando o espaço se tornou cinema, Lazzari, então integrante da Osca se apresentou como oboísta. Apesar do ambiente modificado para a exibição de filmes, o espaço recebia ensaios da Osca e concertos.

— Não tínhamos muito espaço de camarim, mas do palco para frente o Ópera continuava maravilhoso. Aquela arquitetura belíssima e a acústica maravilhosa faziam dali o espaço ideal para as orquestras — rememora.

Fim trágico antecedeu demolição autorizada

Incêndio destruiu estrutura, que depois, foi demolida e cedeu espaço para um estacionamento. André Costantin / Agencia RBS

O dia 3 de janeiro de 1993 marca a última sessão exibida na tela do Cine ópera, quando algumas dezenas de pessoas assistiram a Drácula de Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola. Foi o ponto final após alguns anos em estado de alerta, com diversas tentativas de revigorar a sala mais icônica de Caxias do Sul. Numa dessas tentativas, em 1991, uma apresentação da ópera Barbeiro de Sevilha, com apoio da UCS e CIC, reuniu duas mil pessoas, que fizeram um abraço coletivo ao prédio.

Repercussão na época do incêndio Reprodução / Agencia RBS

Repercussão na época do incêndio Reprodução / Divulgação

As disputas judiciais e desacordos, no entanto, falaram mais alto e o prédio, já sem uso, passou a servir de abrigo para pessoas sem teto. Mesmo coberto por tapumes, a degradação se tornou evidente. Por isso, não chegou a ser exatamente surpreendente o desfecho trágico, quando, às 4h40min da madrugada de 24 de dezembro de 1994, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a um chamado de incêndio no antigo cinema. Não era o primeiro, pois à época soldados relataram ter atendido a outras três ocorrências de incêndio parcial no prédio, mas era o definitivo

Foram pelo menos duas horas em que 14 bombeiros combateram as chamas, até que o fogo fosse controlado. A causa do incêndio nunca foi esclarecida, provavelmente nunca se saberá se foi criminoso ou acidente, provocado por curto-circuito, por exemplo. Uma ordem judicial de demolição, solicitada pela dona do prédio, Gilse Muratore, havia recém sido concedida e o pedido foi protocolado na prefeitura no dia 19 de dezembro, segundo afirmou à época o prefeito Mário Vanin. A intenção era iniciar a demolição em janeiro de 1995.