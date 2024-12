D uas mulheres feridas em solo após a queda de avião em Gramado, que matou 10 pessoas na manhã de domingo (22) , continuam em estado grave na Capital . As vítimas, de 51 e 56 anos, foram encaminhadas aos hospitais Cristo Redentor e de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, para receber atendimento.

As duas casas de saúde são referências no Estado para tratamento de queimaduras severas. Apesar da gravidade dos ferimentos, as condições das mulheres são consideradas estáveis.