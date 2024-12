Lançada há 30 anos, "All I Want for Christmas is You", de Mariah Carey, está no topo da Billboard há 17 semanas

Hit integra o quarto álbum da cantora, Merry Christmas. @mariahcarey Instagram / Reprodução

Há 17 semanas em primeiro lugar no ranking de músicas mais tocadas da Billboard, All I Want for Christmas is You pode ser considerada um hit natalino e atemporal. A canção foi lançada há 30, em 1994, por Mariah Carey.

E não é a primeira vez que isso ocorre! Desde seu lançamento, a cada novo ano, a música figura entre as mais tocadas no período natalino. O feito foi comemorado por Mariah Carey no Instagram.

"Isso é incrível! Nunca, jamais, jamais, farei pouco caso disso. Feliz Natal antecipado" escreveu a cantora em seus stories, compartilhando a publicação da Billboard que aponta o hit como o mais tocado há 17 semanas.

All I Want for Christmas is You é o 12º single mais comercializado da história. Estima-se que Mariah Carey tenha ganhado aproximadamente US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15,8 milhões) apenas com essa canção em royalties anuais. A faixa integra o quarto álbum de estúdio da cantora, intitulado Merry Christmas.

