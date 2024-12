Preta Gil está acordada, conversando e com quadro de saúde estável, segundo novo boletim médico

Preta Gil está "estável, acordada e conversando" , segundo novo boletim médico divulgado no início da tarde desta segunda-feira (23).

A cantora permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva ( UTI ) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Tratamento contra câncer de intestino

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Na época, ela realizou sessões de radioterapia e passou por uma cirurgia. Em dezembro do ano passado, ela afirmou que estava em processo de remissão da doença.