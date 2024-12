Em São Paulo Notícia

Internado, Gusttavo Lima ainda não tem previsão de alta, segundo boletim médico

Músico foi hospitalizado no último sábado (21), após sentir desconforto abdominal. Ele chegou a cancelar um show no festival VillaMix em função do quadro de saúde

23/12/2024 - 07h49min