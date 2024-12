Música nova, homenagem a amigos e mais de 10 convidados especiais: como foi o Especial Roberto Carlos de 2024

Telão passou imagens da carreira do Rei. Bob Paulino / Divulgação Globo

Com direito a música nova, o Especial Roberto Carlos celebrou os 50 anos de carreira do Rei na última sexta-feira (20). A clássica apresentação, que faz parte da programação de fim de ano da TV Globo, foi marcada pelos sucessos do cantor e pela presença de convidados especiais, como Wanderléa, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e outros.

O Rei usou o tradicional terno branco, com uma camisa azul clara. A decoração era comemorativa, com RC 50 escrito nos telões. Abrindo a apresentação, Roberto Carlos, 83 anos, cantou "Esse Cara Sou Eu", de 2012. Depois, entre um sucesso e outro, foi chamando grandes nomes da música brasileira.

— Agora, vou chamar esse cara fantástico. Verdadeiro patrimônio da nossa cultura e da nossa música — foi assim que o Rei anunciou a chegada de Gilberto Gil, com quem cantou "Vamos Fugir", sucesso de 1984, e "A Paz", lançada também na década de 1980 por Gil.

Homenagens

Em outro momento do show, Roberto Carlos emocionou a todos com uma homenagem para Erasmo Carlos, seu grande amigo que faleceu em 2022. No telão, uma montagem com momentos da dupla. Para ele, o Rei cantou "Amigo", de 1977. A canção marcou a reconciliação da amizade dos dois após um afastamento na década de 1970.

Dando sequência às homenagens, Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha subiram ao palco para cantar "Sonho Meu", de 1978, em tributo à Dona Ivone Lara. Com João Barone, Paulo Ricardo e Roberto Frejat, famosos do rock brasileiro, o Rei cantou "O Calhambeque", de 1964.

A plateia aplaudia e gritava conforme Chitãozinho e Xororó chegavam para cantar "Evidências", lançada em 1990 pela dupla sertaneja. Também relembraram o sucesso "Sinônimos", que recentemente ganhou uma nova versão.

— Desejar uma pessoa perfeita é continuar amando mesmo quando chega a conclusão de que essa pessoa não é perfeita. O amor não vê essas coisas — disse o Rei antes de chamar as atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes, que cantaram e dançaram "Olha", de 1975, e "Como Vai Você", de 1972, juntamente ao Rei.

Música nova

"Eu era um bicho solto, não tinha coleira, andava por aí. Mas todo vira-lata, por amor, se torna um cão de pedigree", diz a música nova do Rei lançada durante o Especial, nesta sexta-feira. A composição "Bicho Solto" fala sobre as mudanças que o amor traz para a vida de quem está apaixonado.

Encerramento

Mais uma vez homenageando Erasmo Carlos, o Rei chamou Wanderléa, outra parceira da Jovem Guarda. A dupla cantou "Na Paz do Seu Sorriso", de 1979, e "Ternura", de 1977.

Antes do encerramento, foi a vez de uma participação internacional. No telão, apareceu a gravação do Rei com o tenor italiano Andrea Bocelli, que, juntos, cantaram "Sentado à Beira do Caminho", lançada em 1969 por Erasmo.