Roberto Carlos fará shows em Porto Alegre e outras cidades gaúchas em 2025

O cantor, que tem mais de 70 discos e inúmeros sucessos, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna no dia 24 de abril de 2025 com a turnê Eu Ofereço Flores.

Antes da capital gaúcha, Roberto se apresentará em Passo Fundo (27 de março, já com ingressos à venda) e Novo Hamburgo (29 de março). Depois, irá a Bento Gonçalves (26 de abril). As datas constam na agenda do site do artista.