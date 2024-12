Um ano de conquistas em meio a desafios

Por Alberto Delgado Neto, desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

O ano de 2024 surpreendeu o país com a maior catástrofe climática do Estado. Ninguém ficou imune à tragédia. Com o nosso Judiciário não foi diferente, eis que 20 prédios sofreram prejuízos com as enchentes. Mesmo em meio a um ano repleto de desafios, a Justiça conseguiu auxiliar a sociedade nos momentos mais críticos e também promoveu avanços nos serviços prestados, em sintonia com o progresso tecnológico.

Criamos um comitê de tribunais sediados no Estado, que obteve junto ao CNJ o repasse de multas pecuniárias de todo o Brasil, em quantia que ultrapassou R$ 200 milhões. Recursos que foram repassados, através da Defesa Civil do Estado, para 95 municípios em situação de calamidade pública.

Nosso TJ foi o único que, mesmo em meio às enchentes, não parou de funcionar nem um dia. Um mutirão de magistrados, servidores e terceirizados garantiu a migração de 10,3 milhões de processos do eproc para a nuvem em tempo recorde. A iniciativa estava planejada para ocorrer em oito meses e acabou sendo efetivada em 21 dias. A transmissão e os testes iriam acontecer no decorrer do ano e a troca de sistemas estava prevista para o recesso. O caso foi um dos escolhidos neste mês no evento AWS re:Invent, em Las Vegas, na maior conferência existente no mundo no que se refere à computação em nuvem. Outro mutirão atuou em frentes que disponibilizaram novos documentos de vítimas das cheias, com especial atuação da Corregedoria-Geral da Justiça.

Divulgamos as entregas previstas no programa Judiciário Digital, estruturado em eixos estratégicos como computação em nuvem, inteligência artificial e a segurança cibernética.