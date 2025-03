Advocacia pública como mecanismo de justiça

Por Cristiane da Costa Nery, desembargadora do Tribunal de Justiça do RS

Duas datas importantes marcam o mês de março: neste dia 7, comemora-se o Dia Nacional da Advocacia Pública e, no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Ambas caracterizam-se como marcos em defesa de direitos.

Função que compõe o sistema de Justiça, a advocacia pública é agente viabilizador de políticas públicas. O olhar atento do advogado público, seja no controle da legalidade dos atos administrativos ou na busca de soluções jurídicas inovadoras, é mecanismo de defesa do Estado democrático, do interesse público, da justiça e, por consequência, de direitos.

Nos momentos de crise, cabe à advocacia pública a orientação e a segurança jurídica para que a população possa acessar os serviços, como ocorreu por ocasião da pandemia e da enchente de 2024. Iniciativas pioneiras da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, como a mediação tributária e a regularização fundiária, mostram que a advocacia pública pode sempre ampliar suas entregas.

Os mesmos valores e dedicação agora serão levados ao exercício da magistratura

A atuação por 24 anos como advogada pública de Porto Alegre me permitiu assim atuar e conduzir processos judiciais importantíssimos para salvaguardar recursos que puderam ser revertidos à sociedade em políticas públicas. Permitiu, também, visualizar grandes obras concretizadas na cidade a partir do parecer de um procurador.

Essa trajetória na advocacia me conduziu a um novo desafio, justamente neste mês tão emblemático. Assumo pelo Quinto Constitucional como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tribunal este reconhecido por sua excelência. E recebo esta missão na condição de primeira mulher da carreira de advogada pública municipal no país a assim ingressar.