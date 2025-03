Por Jorge Audy, presidente do Comitê de Honra do South Summit Brazil e superintendente de inovação e desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc

A expressão espanhola !Vamos todavía! captura a ideia de superar obstáculos e prosseguir com os planos definidos, seguir adiante. Tem um sentido positivo, algo feito com entusiasmo para superar um desafio imprevisto que se apresentou.

Já Nassim Taleb introduz no livro Antifrágil: Coisas que se Beneficiam com o Caos que em situações imprevistas podemos transformar a incerteza em oportunidade, para além do conceito de resiliência. Esta envolve resistência aos choques e imprevistos buscando o retorno ao estado anterior, permanecendo o mesmo. O antifrágil supera o imprevisto se tornando melhor e mais forte. Segundo Taleb, essa propriedade está por trás de grandes mudanças, desde ideias transformadoras até a existência do ser humano como espécie.