RS pode ser o líder da nova economia prateada

Temos a maior participação da população com 60 anos ou mais na sua composição. Com 21% nesta faixa etária, somos um a cada cinco habitantes dentro do que chamamos de economia prateada . O Brasil segue o mesmo caminho e já tem 17% da sua população neste grupo.

É daqui a mais longa pesquisa de coorte populacional sobre longevidade da América Latina, que há 30 anos mapeia e estuda o estilo de vida dos longevos e virou o livro A Trilha da Longevidade Brasileira. É do RS a primeira consultoria de marketing e negócios especializada em mercado e consumo 60+ do país. Escolheu o RS para seu lar e para transformar a medicina, o professor doutor Yukio Moriguchi, 99 anos, o pai da geriatria no Brasil. É do nosso Estado o primeiro selo para produtos, embalagens, equipamentos e calçados para uso de pessoas com 60 anos ou mais, a certificação funcional. É do RS o primeiro núcleo para collabs com a indústria de produtos destinados ao bem-estar sênior e o marketing 60+, que nasceu aqui e já virou matéria nacional na FGV.