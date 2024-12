Grêmio encerra negociação com Pedro Caixinha

Pedro Caixinha comandou o Bragantino contra o Grêmio na Arena em 2024. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

A direção do Grêmio decidiu desistir da contratação do técnico Pedro Caixinha. Depois do acordo verbal com o português, surgiram situações consideradas "impossíveis de serem contornadas" nos últimos dias.

No final da tentativa de negociação, os empresários do treinador criaram dificuldades que inviabilizaram o fechamento do contrato, o que foi considerado inaceitável pelo clube.

Só que as últimas exigências dos empresários causaram um desconforto irreparável na relação.

Agora, a direção pretende agir rápido para avançar na contratação do novo técnico. O objetivo do clube é resolver rapidamente a questão.