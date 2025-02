O pedido do San Lorenzo que travou a negociação do Grêmio para contratar Romaña

O Grêmio segue tentando contratar o zagueiro Romaña , mas encontrou uma dificuldade que está complicando a negociação. O San Lorenzo exige a maior parte do pagamento à vista , o que é considerado inviável pela direção gremista.

Isso não significa que as tratativas estão encerradas. Pelo contrário. O Grêmio continuará insistindo até sexta-feira (28) , quando termina a janela. Neste momento, a situação está difícil. Mas, se houver flexibilização entre as partes, a história poderá mudar.

