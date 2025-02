Zagueiro pretendido pelo Grêmio sinaliza permanência em seu atual clube 

Romaña (E) tem o desejo de permanecer no San Lorenzo. San Lorenzo / Twitter / Divulgação

O San Lorenzo recebeu uma proposta oficial do Grêmio pela contratação do zagueiro Jhohan Romaña. A proposta Tricolor, no entanto, ficou abaixo daquilo que é almejado pelos argentinos.

Mas, além disso, a vontade do jogador também parece afastar uma possibilidade de acordo. Isto porque, segundo o próprio zagueiro colombiano, o desejo dele é permanecer atuando no clube argentino nesta temporada.

Em entrevista ao canal TyC Sports, Romaña fez elogios ao momento do clube, quarto colocado no Grupo B da primeira fase do Campeonato Argentino.

— Me apaixonei pelas pessoas e não queria ir embora assim depois de um ano tão desagradável como o anterior, tenho essa convicção e espero que este ano as coisas melhorem. Estamos apenas começando, mas temos a convicção de que algo de bom vai acontecer este ano — disse Jhohan Romaña.

O zagueiro de 26 anos tem contrato com o San Lorenzo até dezembro de 2026. O clube pede um valor na casa dos 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões na cotação atual) pela sua liberação. A proposta Tricolor foi de 3,5 milhões de dólares (R$ 20 milhões).

A janela de transferências do exterior fecha na sexta-feira (28). Os dirigentes gremistas vasculham o mercado na busca de mais um zagueiro para o elenco de Gustavo Quinteros.