Os dois reforços que o Inter busca em Belo Horizonte

Na entrevista coletiva após a vitória contra o Caxias, o técnico Roger Machado deixou claro que pretende contar com reforços para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Especialmente para a lateral-direita, zaga e meio-campo.

O nome de William surge naturalmente pela qualidade que tem, pela relação com o Inter e pelo desgaste no Cruzeiro após a eliminação no campeonato mineiro. Aos 29 anos, tem capacidade para chegar e ser titular no Beira-Rio. Até porque Aguirre tem sido insuficiente.