Djokovic volta à final de Miami e vai lutar por seu 100º título

Djokovic, que havia vencido as quartas de final contra Sebastian Korda menos de 24 horas antes, deu uma aula de tênis ao experiente Dimitrov diante do astro argentino Lionel Messi na tribuna.

A estrela do Inter Miami compareceu com sua esposa, Antonella Roccuzzo, ao Hard Rock Stadium para testemunhar Djokovic escrevendo mais uma capítulo na história do tênis.

Dimitrov, quatro anos mais jovem que o sérvio, chegou com mais um dia de descanso à semifinal, mas sucumbiu ao potente saque do sérvio e à sua própria torrente de erros não forçados, com um total de 32 contra apenas cinco do adversário.