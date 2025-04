Atlético de Madrid x Barcelona: tudo sobre o jogo da semifinal da Copa do Rei.

O confronto entre Atlético de Madrid x Barcelona, válido pela partida de volta da semifinal da Copa do Rei , será às 16h30min desta quarta-feira (2). A partida ocorre no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

No jogo de ida, no Olímpic Lluís Companys, em Barcelona, as equipes empataram em 4 a 4. Ou seja, quem vencer avança. Em caso de novo empate, o confronto será decidido nos pênaltis.