Roger fala em “quase recomeço” no Inter após perda de titulares por lesões

Técnico colorado destacou boa recuperação de Alan Patrick. Ricardo Duarte / Inter

Ao mesmo tempo em que o Gauchão chega em sua fase decisiva, o Inter vê o time ideal se desmanchar por conta de lesões.

Além da iminente saída de Thiago Maia para o Santos, o Colorado tem 11 jogadores entregues ao departamento médico, com chances mínimas de aparecerem no confronto de volta da semifinal contra o Caxias, no próximo sábado (1°), no Beira-Rio.

No duelo de ida, no último fim de semana, no Estádio Centenário, o time teve apenas três jogadores que foram titulares na campanha que levou o clube ao quinto lugar do Brasileirão do ano passado: o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e o volante Fernando.

— Não tinha me dado conta que eram três só. Então, é quase que um recomeço — classificou o técnico Roger Machado na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0.

Há casos de atletas que nem sequer atuaram nesta temporada, como o goleiro Rochet e os meias Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, e que não voltarão a tempo de serem usados na competição estadual. O mesmo vale para o lateral Bruno Gomes, que se lesionou ainda na primeira rodada.

Por fim, as últimas baixas envolveram Alan Patrick, Wesley e Borré. Do trio, o camisa 10 é quem tem mais chances de aparecer em uma eventual final, já que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Os outros dois, com lesões musculares, serão reavaliados na próxima semana.

— Eu não tenho como fazer prognóstico. É dia a dia. Sei que o Alan fez em uma boa evolução. Lesão muscular é um pouco mais delicada, mas também tem uma questão de individualidade dos jogadores se recuperando. Eu não posso pensar em perspectiva para o próximo jogo sem saber com certeza quem eu terei. Então, eu penso com o time que acabou hoje (sábado) o jogo — projetou o treinador colorado.

Para o confronto da volta com a equipe da Serra, até pela vantagem construída fora de casa, a tendência é de que Roger Machado repita a escalação, com a possibilidade até de preservações para não perder ainda mais atletas.

— O importante é que a gente vem mantendo a base da estrutura do time e se sentindo à vontade. Mesmo com essa troca toda, a gente consegue ver um bom nível de jogo. O que vale muito para mim é o entendimento da estratégia do jogo, e isso a gente vem fazendo bem — concluiu o comandante colorado.

Caso confirme o favoritismo e garanta a classificação, o Inter decidirá o Gauchão nos finais de semana seguintes contra o vencedor do confronto entre Grêmio e Juventude.

A situação dos lesionados:

Rochet : com diagnóstico de tendinose no joelho esquerdo, realiza trabalhos no campo sob a supervisão da fisioterapia. Sem previsão de retorno;

: com diagnóstico de tendinose no joelho esquerdo, realiza trabalhos no campo sob a supervisão da fisioterapia. Sem previsão de retorno; Bruno Gomes : passou por cirurgia de correção de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não atuará mais no Gauchão;

: passou por cirurgia de correção de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e não atuará mais no Gauchão; Gabriel Mercado : passou por cirurgia de correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro do ano passado. Não jogará o Gauchão;

: passou por cirurgia de correção do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro do ano passado. Não jogará o Gauchão; Clayton Sampaio : sofreu traumatismo no calcâneo esquerdo na primeira rodada do Gauchão. Ainda não voltou a treinar com o elenco;

: sofreu traumatismo no calcâneo esquerdo na primeira rodada do Gauchão. Ainda não voltou a treinar com o elenco; Luis Otávio : lesão no músculo adutor da coxa direita no início de fevereiro. Pode ficar à disposição para eventual final do Gauchão;

: lesão no músculo adutor da coxa direita no início de fevereiro. Pode ficar à disposição para eventual final do Gauchão; Bruno Tabata : sofreu lesão muscular na região do reto femoral da coxa esquerda durante a pré-temporada. Quando estava na fase de transição, voltou a sentir. Não jogará o Gauchão o problema;

: sofreu lesão muscular na região do reto femoral da coxa esquerda durante a pré-temporada. Quando estava na fase de transição, voltou a sentir. Não jogará o Gauchão o problema; Gabriel Carvalho : cirurgia de reconstrução do quinto metatarso do pé esquerdo, fraturado durante treino com a seleção brasileira sub-20. Não jogará o Gauchão;

: cirurgia de reconstrução do quinto metatarso do pé esquerdo, fraturado durante treino com a seleção brasileira sub-20. Não jogará o Gauchão; Alan Patrick : lesão ligamentar no tornozelo direito. Pode retornar em uma eventual final do Gauchão;

: lesão ligamentar no tornozelo direito. Pode retornar em uma eventual final do Gauchão; Wesley : lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Sem previsão de retorno;

: lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Sem previsão de retorno; Borré : estiramento na coxa direita. Sem previsão de retorno;

: estiramento na coxa direita. Sem previsão de retorno; Lucca Drummond: passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito em dezembro do ano passado. Não jogará o Gauchão.