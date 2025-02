Inter confirma lesão em Borré e descarta uso de Tabata no Gauchão

Tabata ainda não jogou nesta temporada pelo Inter. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O departamento médico do Inter confirmou que o atacante Rafael Borré sofreu um estiramento na coxa direita e, por conta disso, será desfalque para a partida deste sábado (22), contra o Caxias, no Centenário.

A situação que também preocupa é a de Bruno Tabata. Foi descartada a utilização do meia na reta final do Gauchão.

Borré sofreu o estiramento na coxa direita durante os treinamentos da semana no CT Parque Gigante. O clube não confirma, mas é grande a possibilidade de que o colombiano não participe da reta final do Gauchão. No comunicado enviado pelo Clube, não consta um tempo estimado de parada, apenas que o jogador será reavaliado diariamente.

Já a situação de Bruno Tabata chama mais atenção. O meia ainda não foi aproveitado na temporada e, segundo o departamento médico do Inter, houve uma regressão na recuperação da lesão muscular na coxa direita. Por conta disso, Tabata está fora da disputa do Gauchão e ainda sem um prazo para retomar as atividades com bola.

Nota do Departamento Médico

Borré

Apresentou um pequeno estiramento na coxa direita. Será reavaliado diariamente pelo Departamento de

Tabata

Houve uma regressão no quadro clínico da lesão muscular na região do reto femoral da coxa esquerda. Após avaliações detalhadas, foi estabelecido um protocolo específico de tratamento, priorizando uma recuperação completa. Clube e atleta decidiram que, neste momento, o foco será na reabilitação plena, visando que Tabata esteja em totais condições físicas para os desafios da temporada de 2025. Consequentemente, o jogador não participará do restante do Campeonato Gaúcho.