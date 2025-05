Vítima das Farc, colombiano refugiou-se em Igrejinha, virou colorado e hoje é analista do Atlético Nacional

Colombiano atua nas categorias de base do clube de Medellín. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Alexsander Taborda, 43 anos, tem sua vida dividida entre a Colômbia e o Rio Grande do Sul. E também entre o Atlético Nacional e o Inter. Natural de Medellín, o colombiano deixou a cidade no auge da violência urbana do início dos anos 2000.

Após um período nos Estados Unidos, mudou-se para Igrejinha, onde viveu por 18 anos, virou colorado e se tornou treinador de futebol. Em 2023, Taborda retornou a Medellín e foi contratado como analista de desempenho da base Atlético Nacional, adversário do Inter nesta quinta-feira (8), pela Libertadores.

Na volta, encontrou uma cidade transformada socialmente e livre do horror dos cartéis de drogas e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que tanto aterrorizaram a sua família no passado.

— Em 2001, o meu pai foi sequestrado e executado pelas Farc. Nós pagamos o resgate e mesmo assim ele foi executado. Nunca conseguimos recuperar o seu corpo — recorda e completa:

— Esta época foi muito difícil para o nosso país. Antes, já havíamos vivido a época de Pablo Escobar (narcotraficante, líder do Cartel de Medellín, morto em 1993), que era muito perigosa. A delinquência era muito contínua em Medellín. Por isso, deixei o país.

Sócio colorado

Taborda migrou inicialmente para os Estados Unidos, onde se apaixonou por uma gaúcha e, por isso, em 2005, mudou-se para Igrejinha, no Rio Grande do Sul, onde viveu por quase duas décadas.

Torcedor de infância do Atlético Nacional, adotou o Inter como segundo time, embalado pelo título da Libertadores 2006.

— Hoje me considero torcedor colorado. Fui sócio colorado e gosto muito do Inter — garante.

Nos primeiros anos em Igrejinha, Taborda, que é formado em administração, trabalhou em uma empresa do ramo dos calçados. Porém, logo depois, a paixão pelo futebol lhe rendeu outra profissão.

— Por hobby, fiz o curso de treinador da Federação Gaúcha de Futebol, onde fui colega do (apresentador da Rádio Gaúcha) Rafael Colling. Aí fiz um estágio de dois meses no Veranópolis e depois trabalhei no Novo Horizonte, de Esteio, que era patrocinado pelo (músico) Gabriel o Pensador — conta.

Um país transformado

Enquanto Taborda estava no Brasil, a Colômbia se transformou. Em 2016, as Farc entraram em um acordo de paz com o governo colombiano e depuseram as armas. Além disso, Medellín passou por uma profunda mudança urbana e social, eliminando o terror dos cartéis.

Por conta disso, em 2023, o colombiano decidiu voltar ao país de origem e conseguiu um emprego como analista de desempenho da base do Atlético Nacional.

— Quando eu voltei, vi uma cidade transformada e turisticamente muito forte. E está cada dia melhorando. Isso me dá muito orgulho. Mas ainda gosto muito do Brasil. Digo que hoje em dia eu tenho duas casas, mas agora quero ficar em Medellín, pois sinto um ar e uma energia diferente — explica.

Porém, entre o café colombiano e o chopp de Igrejinha, Taborda responde sem hesitar:

— Chopp de Igrejinha, sem dúvidas.