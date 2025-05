Desempenhos de Inter e de Grêmio no Brasileirão sub-20 ligam sinal de alerta

Renan e Fabiano Daitx comandam a Dupla. Montagem sobre fotos de Inter, Divulgação, e Angelo Pieretti, Grêmio, Divulgação

O Brasileirão sub-20 acende uma luz amarela para as categorias de base de Grêmio e Inter.

As campanhas até o momento, distantes do esperado para a tradição dos clubes, levantam preocupações sobre o desenvolvimento dos jovens talentos e a competitividade das equipes na competição nacional.

Tabela de classificação

A dupla Gre-Nal se encontra em uma posição delicada na tabela, com resultados inconsistentes que geram questionamentos sobre o trabalho.

O Grêmio é o 17º colocado, com oito pontos, na beira da zona do rebaixamento, enquanto Inter ocupa a última e 20ª posição, com apenas seis pontos.

Pelo regulamento, os três últimos colocados serão rebaixados à Série B em 2026.

Combinação de fatores

Mozart Moragno, especialista em categorias de base do portal Olheiros, oferece uma perspectiva sobre o momento das equipes da Capital.

Para ele, uma combinação de fatores contribui para o cenário atual, demandando atenção por parte dos clubes.

Grêmio sofre com perdas por lesão e para o elenco profissional

Daitx comanda o Grêmio desde dezembro de 2024. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Moragno aponta que o trabalho do técnico Fabiano Daitx ainda é recente. Além disso, coincide com a ausência de jogadores que foram importantes no início do ano.

— O Fabiano chegou para Copinha e fez uma campanha boa. Mas lá ele tinha o Alysson, tinha o Mec, o Luis Eduardo, o Viery. Agora eles estão no profissional ou lesionados — explica.

O especialista também destaca que a necessidade de integrar jovens do sub-17, além da presença de jogadores mais maduros no sub-20 sem grande perspectiva no profissional pode influenciar no nível geral da equipe.

Gabriel Mec, que atuou em partidas do Gauchão, está lesionado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Desde a Copinha, o zagueiro Viery e o atacante Alysson são usados com frequência no time profissional. Por outro lado, o zagueiro Luis Eduardo e o atacante Gabriel Mec estão lesionados.

Além disso, o volante Zortéa e o centroavante Jardiel foram relacionados para o duelo com o Atlético Grau e desfalcaram o sub-20 na última semana.

Inter questionado

Renan assumiu o Inter em março. Inter / Divulgação

No lado do Inter, a chegada de Renan Brito ao comando da equipe sub-20 em março também gera um período de incertezas.

Moragno relata que há um debate nos bastidores das categorias de base do futebol brasileiro sobre a efetividade do trabalho do novo treinador colorado.

— É um trabalho muito recente para julgamentos definitivos. Mas o que se ouve é um questionamento sobre a qualidade do trabalho do Renan, e isso pode, sim, ter um impacto no desempenho do time — alerta.

Além da mudança de técnico após ser eliminado na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Inter também apresentou Fernando Rech, ex-Juventude, como o coordenador das categorias de base.

Gabriel Carvalho, 17 anos, está no profissional do Inter desde o ano passado. Ricardo Duarte / Inter

O elenco profissional do Inter conta com nomes que poderiam estar no sub-20, como Luis Otávio, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Ricardo Mathias.

Raykkonen, de 16 anos, foi outro nome utilizado por Roger Machado recentemente.

Nível elevado dos rivais

Um ponto importante na análise de Moragno é a qualidade dos adversários no Brasileirão Sub-20. Ele cita exemplos de equipes que contam com jogadores rodados no profissional, elevando o sarrafo da competição.

— Não se pode ignorar que o nível da competição está muito alto. O Bragantino tem um timaço, assim como o Botafogo cresceu bastante e o Cruzeiro tem ótimos jogadores. O Santos, que venceu o Grêmio, tinha o Luca Meirelles, que outro dia estava no profissional. O São Paulo estava com tinha Matheus Alves e Lucas Ferreira, que até fez gol na Libertadores — disse Moragno.

Juventude é o melhor gaúcho

Ainda restam mais 10 rodadas para o encerramento da fase de classificação da competição. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os três piores serão rebaixados.

Neste momento, o melhor gaúcho é o Juventude, que ocupa a terceira posição. O time de Felipe Dias tem entre os destaques o volante João Trevisol e atacante Guilherme Teixeira.

Robinho Jr e Luca Meirelles representam a atual geração dos Meninos da Vila. Reinaldo Campos / Santos/Divulgação