Religiosos gaúchos acreditam que papa Leão XIV dará continuidade ao trabalho de Francisco no Vaticano

O anúncio de Robert Prevost como novo papa foi recebido como uma continuidade do trabalho de seu antecessor por sacerdotes católicos e teólogos consultados por Zero Hora. Nomeado cardeal por Francisco e desde 2023 prefeito do Dicastério para os Bispos — órgão da Cúria Romana que seleciona os novos bispos no mundo —, Prevost tem tradição progressista em sua trajetória na Igreja.