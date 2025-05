"Ofensivo, ferido e golpeado": o que diz a imprensa colombiana sobre o Inter

A imprensa colombiana dá amplo destaque às qualidades ofensivas do Inter , rival do Atlético Nacional-COL nesta quinta (8), em Medellín, pela Libertadores.

"Golpeado"

O diário El Colombiano, principal jornal de Medellín, por exemplo, escreve na capa do seu caderno de esportes da edição desta quinta (8) que o "Nacional busca renascer diante de um Inter ferido" . No texto, a reportagem afirma que o time brasileiro "chega golpeado", após a derrota por 4 a 2 para o Corinthians.

No geral, para a imprensa colombiana, o Inter é um gigante brasileiro, o que, por si só, já impõe respeito, e com muita força ofensiva. Porém, os erros defensivos recentes chamam atenção.

"Poder ofensivo"

— É indiscutível que o Inter é um time de grande nome, muito prestigiado no cenário sul-americano. Apesar de não estar indo bem no Campeonato Brasileiro, as coisas vêm dando muito certo na Copa Libertadores. O time brasileiro tem muito poder ofensivo, mas tem fraquezas no setor defensivo, pois a qualquer momento pode sofrer gols — alerta o jornalista Roberto Urrea, da Rádio Muñera, de Medellín.