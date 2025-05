Os cenários e o que o Inter considera um bom resultado contra o Atlético Nacional em Medellín

Roger Machado treinou uma ideia de time com Bruno Tabata e outra com Thiago Maia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Ditar o ritmo do jogo sem conceder contra-ataques. Esta será a meta tática do Inter nesta quinta-feira (8), contra o Atlético Nacional, em Medellín, pela Copa Libertadores.

Mesmo que o objetivo colorado seja vencer os colombianos e assumir a liderança do Grupo F, se as circunstâncias conduzirem o jogo para um empate, o resultado não será considerado ruim.

Afinal, a conquista de um ponto na Colômbia manterá o Inter na segunda posição da chave e com a condição de assumir a liderança na próxima rodada.

Em contrapartida, uma eventual derrota deixará o time fora da zona de classificação e com apenas um ponto de distância sobre o Nacional, que renasceu após vencer o Bahia nesta quarta-feira (7).

Por isso, a ordem do técnico Roger Machado é atacar os colombianos sem afobação.

— Obviamente a gente quer a vitória, mas temos que ser inteligentes de saber que outro resultado também pode nos manter na briga pela primeira posição — afirmou o diretor esportivo D'Alessandro, em entrevista coletiva nesta quarta, em Medellín.

Alto grau de dificuldade

Depois, questionado sobre a possibilidade de sair do Atanasio Girardot com um ponto, o dirigente manteve a linha de raciocínio, mas mediu as palavras para não adjetivar um eventual empate.

— A gente não veio para empatar. Se acontecer o empate, a gente vai fazer a avaliação que tem que fazer, mas obviamente o empate... não quero falar muito de empate, porque depois vão falar que a gente veio para empatar — declarou.

Apesar do momento de instabilidade do Atlético Nacional, o Inter projeta um jogo de alto grau de dificuldade, pela força do time colombiano jogando em casa.

— O adversário é um time que tem velocidade, potência e jogadores de qualidade. Tem no seu camisa 10, o Cardona, a sua referência técnica. Mas a gente tem totais condições de fazer um jogo de igual para igual e de ganhar aqui na Colômbia. Não vai ser fácil, mas nós temos que tentar comandar o jogo, ditar o ritmo do jogo — finalizou D'Alessandro.

Estratégias traçadas

O técnico Roger Machado tem duas ideias treinadas para o confronto. Uma no 4-2-3-1, com Bruno Tabata como meia pela direita, e outra com três zagueiros, com Thiago Maia atuando ao lado de Bruno Henrique.

O provável time colorado tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata (Thiago Maia), Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia. Em ascensão com Roger Machado, o garoto Gustavo Prado deve ser alternativa para o segundo tempo.

Atlético Nacional e Inter enfrentam-se nesta quinta, às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

