"Aparentava ser uma criança bem cuidada", diz diretora de escola sobre menina de 11 anos que morreu com sinais de violência

A menina que morreu nesta quinta-feira (8) após ter costelas fraturadas, pulmão perfurado e lesões nos órgãos genitais, em São Gabriel, na Fronteira Oeste, não tinha histórico de violência. O relato foi dado pelo Conselho Tutelar do município e também pela direção da escola onde Izabelly Carvalho Brezzolin, 11 anos, estudava.

— A mãe levava e buscava a filha regularmente nas aulas. Ela morava na rua ao lado da escola, era vista brincando dentro do pátio de casa, aparentava ser uma criança bem cuidada — comentou.

— A Izabelly era quieta, mas participava bastante, inclusive das aulas de dança. Conversei com todos os professores, do 1º ao 4º ano e ninguém nunca notou algo. Não tínhamos ideia do que ela sofria.