Presidente argentino espera que papa Leão XIV defenda 'a vida' e 'a propriedade privada'

O presidente da Argentina, Javier Milei, assinalou nesta quinta-feira (8), em comunicado, que recebia com "profunda esperança" a notícia da eleição de Robert Prevost como o papa Leão XIV e pediu que ele defenda "pilares" como a vida, a liberdade e a propriedade privada.

"Com profunda esperança recebemos a notícia da eleição do novo Santo Padre, e este conclave marca um novo capítulo na história da Igreja e do mundo", diz o texto publicado pelo Gabinete da Presidência.

A mensagem do mandatário ultraliberal acrescenta que ele espera que o novo pontificado "seja um tempo de unidade, de verdade sem temor e de caridade sem reservas".

"Hoje, mais que nunca, ansiamos que a voz do Papa ressoe com força na defesa dos pilares que sustentaram a civilização: a vida, como dom principal; a liberdade, como dom sagrado do Criador; e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos", disse o presidente.

Por fim, em linha com a chamada batalha cultural que trava desde a sua posse em dezembro de 2023, acrescentou que espera que a "palavra e testemunho" de Leão XIV "sejam escudo ante a cultura da morte, ao totalitarismo crescente e ao relativismo imoral".

O presidente não faz menção ao finado papa Francisco, a quem havia criticado duramente antes de assumir seu mandato por considerá-lo de esquerda. Após a morte do pontífice argentino em 21 de abril, no entanto, Milei afirmou que tinha sido uma "honra" conhecê-lo em sua "bondade e sabedoria".

A solenidade do texto contrasta com a publicação em sua conta pessoal na rede social X, onde compartilhou uma imagem gerada com inteligência artificial de um leão - apelido com o qual seus seguidores o identificam - vestido como o papa da Igreja Católica, com o texto: "As forças do céu deram seu veredicto de modo claro."

Milei viajará ao Vaticano para assistir à cerimônia de inauguração do pontificado, anunciou o porta-voz presidencial, sem precisar a data.