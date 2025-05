Lembra dele? Saiba por onde anda Gustavo Papa, ex-atacante do Inter

Gustavo Papa é ídolo do Brasil de Pelotas. Porthus Junior / Agencia RBS

A recente escolha do novo Papa no Vaticano inevitavelmente evoca a memória de um nome familiar aos amantes do futebol gaúcho: Gustavo Papa.

O ex-atacante, com passagens por Inter e Brasil de Pelotas, construiu uma trajetória no futebol que o levou, após encerrar a carreira nos gramados, a atuar como técnico e auxiliar técnico em diversas equipes.

Nas redes sociais, Gustavo até compartilhou um post bem humorado de um torcedor xavante sobre o novo Papa.

Técnico e auxiliar

A atuação mais recente de Gustavo Papa foi como auxiliar técnico de Rogério Zimmermann no São José.

A passagem pelo Passo D'Areia teve o título da Copa FGF 2024, porém foi encerrada ao final da primeira fase do Gauchão 2025, quando o time foi para o quadrangular do rebaixamento.

Com Zimmermann, Papa também formou comissão técnica no Brasil de Pelotas, no Esportivo e no Caxias.

Nas equipes de Pelotas e Bento Gonçalves ele também voou solo como técnico principal disputando Gauchão e Divisão de Acesso. Atualmente está sem clube.

A carreira de Gustavo Papa

Papa é lembrado por gol contra o São Paulo. Paulo Franken / Agencia RBS

Embora tenha chamado a atenção pela trajetória no Inter, onde ganhou o apelido de Papa, o centroavante Gustavo Saibt Martins começou sua carreira nas categorias de base do Grêmio.

Sem chances nos profissionais, rodou o interior gaúcho em equipes como Inter-SM, São Luiz, Bagé, São Gabriel, Juventude e Glória. Após uma grande campanha pela equipe de Vacaria no Gauchão 2005, chegou ao Beira-Rio.

No Inter, Gustavo Papa atuou entre 2005 e 2007 — período em que também foi emprestado para São Caetano e Coritiba.

No primeiro ano, foi mais aproveitado por Muricy Ramalho, mesmo sendo reserva de Fernandão. Seu nome ficou marcado pelo gol da vitória sobre o São Paulo, então campeão da Libertadores, em um confronto da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Depois, acabou perdendo espaço com a chegada de Renteria e Léo, além das ascensões de Alexandre Pato e Luiz Adriano.

Gustavo Papa (E) atuou no Brasil de Pelotas entre 2012 e 2017. Fernando Gomes / Agencia RBS

A trajetória de Papa como atacante ainda teve passagens por outros clubes brasileiros até chegar no Brasil de Pelotas, em 2012. Por lá, virou ídolo e se aposentou em 2017, participando do curso que levou o clube da Divisão de Acesso do Gauchão até a Série B do Brasileirão.

A origem do apelido

Gustavo virou Papa no Inter. O apelido derivou da semelhança física com Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, que morreu em abril de 2005.