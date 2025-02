Por onde anda Muriel, ex-goleiro do Inter e irmão de Alisson 

Muriel está defendendo o Náutico. Gabriel França / CNC

A carreira do goleiro Muriel Becker, cria da base do Inter, segue ativa. Mesmo com 38 anos, o irmão de Alisson Becker, que joga no Liverpool e é titular da Seleção Brasileira, continua atuando em clubes tradicionais do futebol brasileiro.

Em 2024, Muriel defendeu o Vitória e foi campeão baiano, mas participou em apenas 10 jogos na temporada. Sem espaço no Leão, ele foi contratado pelo Naútico. O início vem sendo promissor, com quatro partidas disputadas, até o momento, e um gol sofrido.

A carreira do goleiro, entretanto, foi um pouco abaixo do que se esperava para ele. As comparações com Alisson sempre existiram e isso pode ter prejudicado Muriel, principalmente por eles terem jogado juntos no Inter, e o mais novo ter conseguido mais destaque.

Os irmãos Alisson (E) e Muriel defenderam o Inter. Vanessa Franzosi / Zero Hora

Apesar disso, o irmão mais velho teve bons momentos e defendeu grandes clubes, além do Colorado. Enquanto foi jogador do Inter, Muriel teve oportunidades no clube e foi emprestado em outros momentos, com passagens por Caxias, Portuguesa e Bahia.

Em 2017, sem espaço no Beira-Rio, ele levou sua carreira para Portugal. Por lá, atuou pelo Belenenses e pelo BSAD, tendo duas temporadas em terras portuguesas.

Retorno ao futebol brasileiro e experiência no Chipre

Já experiente, Muriel retornou ao futebol brasileiro em 2019. Pelo clube carioca, ele disputou 70 partidas ao longo de três temporadas. Foram 70 gols sofridos e 23 jogos sem ser vazado.

O Fluminense foi a segunda equipe que Muriel mais defendeu em sua carreira. A primeira foi o Inter, com 197 jogos, 192 gols sofridos e 74 clean sheets.

Após os três anos no Flu, o goleiro viu que não tinha futuro mais no clube e saiu do Brasil novamente. Desta vez, Muriel foi parar no Chipre, para defender o AEL Limassol.

Pela equipe cipriota, ele disputou 38 partidas e sofreu 35 gols. O número impressionante é de 16 jogos sem sofrer gols. A passagem foi positiva, porém, após uma temporada e meia, Muriel retornou ao futebol brasileiro, para defender o Vitória.

Decisão pelo Náutico

Após a passagem de poucas aparições no futebol baiano, o goleiro recebeu uma proposta do Náutico. Na apresentação no Timbu, Muriel explicou os motivos pela escolha e o papel do irmão Alisson na tomada de decisão.

— Estava junto com o meu irmão, eu estava de férias e na casa dele. A gente conversou, sim, ele não é só meu irmão, como também é meu melhor amigo, a gente sempre conversa. Ele ficou muito feliz. Até por coincidência o Taffarel estava junto também. Todos aqueles que entendem de futebol sabem da grandeza desse clube. E não só meu irmão, mas muitos amigos que tenho no futebol e que já estiveram aqui no Náutico — explicou.

Após uma semana de negociações e bons conselhos, Muriel tomou a decisão de defender o Náutico. Já são quatro jogos, sendo duas vitórias no Campeonato Pernambucano — uma no clássico contra o Sport —, um triunfo na Copa do Brasil, e um empate na Copa do Nordeste.

Muriel esteve no Inter de 2007 a 2017. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A carreira de Muriel

2007 a 2017 - Inter

2009 - Caxias e Portuguesa (por empréstimo)

2016 - Bahia (por empréstimo)

2017 a 2018 - Belenenses

2018 a 2019 - B SAD

2019 a 2022 - Fluminense

2022 a 2024 - AEL Limassol

2024 - Vitória

2025 - Náutico

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.