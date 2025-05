Palco do jogo do Inter, Medellín superou o terror dos cartéis e virou caso de sucesso em transformação urbana e social

— Nós vivíamos no inferno.

A dona de casa Maria Glay Guerrero, 68 anos, recorda sem saudades como era a vida nas favelas de Medellín, na Colômbiam, nos anos 80 e 90, quando a cidade era dominada pelos cartéis de drogas.

Mais de 30 anos após a morte do narcotraficante Pablo Escobar, a metrópole colombiana urbanizou as comunidades, enfraqueceu o crime organizado e se tornou caso mundial de transformação urbana e social.

— No passado, nós convivíamos com muita violência todos os dias. Hoje, as favelas têm policiamento, escolas e projetos sociais. A cidade está segura, nunca pensávamos que a comunidade estaria como está hoje — resume a moradora.

Maria vive na Comuna 13, uma das maiores favelas de Medellín, visitada nesta terça-feira (6) por Zero Hora, e concedeu entrevista à reportagem a bordo de um teleférico, meio de transporte que integra os 160 mil moradores da comunidade às regiões centrais da cidade.

O "metrocable", como é chamado pelos cidadãos locais, virou um símbolo da transformação da região.

— Sem o teleférico seria muito difícil para a gente descer o morro e ir trabalhar. Ele integra a nossa comunidade com as outras áreas da cidade — enfatiza Maria Glay.

Para estudar, eu precisava pedir permissão a três gangues diferentes [...]. Hoje se pode ir às favelas de dia e de noite ALEX VALENCIA Motorista de aplicativo

Domínio das gangues deu lugar ao turismo

Alex lembra que precisava de autorização de bandidos para poder chegar à escola. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O motorista de aplicativo Alex Valencia, 32 anos, ainda lembra o drama que era ir para a escola no início dos anos 2000, quando grupos criminosos rivais disputavam o poder após a queda do Cartel de Medellín, liderado por Escobar, morto em 1993.

— Para estudar, eu precisava pedir permissão a três gangues diferentes, pois precisava me deslocar por várias áreas da cidade. Eu tinha medo, era um problema. Mas hoje a cidade está muito segura. Hoje se pode ir às favelas de dia e de noite, pois há sempre muita festas, música e arte. Há pouquíssimos relatos de assaltos — celebra.

Além do teleférico, escadas rolantes facilitam o transporte dos moradores da Comuna 13 até o topo do morro. Chama atenção ainda a presença de policiais e turistas convivendo em harmonia com o povo local.

— A nossa favela virou um local turístico e é assim o ano inteiro. É um prazer para nós receber os turistas. É muito seguro para todos. O povo de Medellín é um povo amável. Não à toa é chamada de "A Cidade da Eterna Primavera" — explica o taxista Andrés Felipe Tavares, 27 anos, morador da comunidade.

Andrés destaca que favela hoje é local turístico. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Segurança reforçada e investimentos

Segundo os políticos que lideraram o processo de mudança de cenário em Medellín, a transformação ocorreu por conta do fortalecimento da segurança pública aliado ao investimento permanente em educação, esporte, transporte e projetos sociais nas comunidades.

— A primeira coisa que fizemos foi garantir segurança. Aumentamos a presença das forças policiais nas favelas. Depois, ampliamos a cobertura e a qualidade da educação pública — explicou recentemente o governador do estado de Antioquia, cuja capital é Medellín, Aníbal Gaviria, que já havia ocupado o cargo entre 2004 e 2007, no início das transformações.

O prefeito de Medellín à época, Sérgio Fajardo destacou o trabalho de profissionais de diversas áreas na recuperação social da cidade.

— Para combater a violência, precisávamos fazer as pessoas saírem de casa e ocuparem os espaços públicos. Em todos esses projetos urbanos, não trabalharam apenas arquitetos, mas também sociólogos, psicólogos e outros profissionais — disse Fajardo, em entrevista concedida em 2017 e completou:

— Nada disso teria acontecido sem uma mudança política. É a política que dá sentido às transformações

Na Comuna 13, chama atenção a presença de diversos muros com pinturas alusivas ao Atlético Nacional, adversário colorado nesta quinta (8), pela Copa Libertadores, e clube mais popular de uma cidade que mostrou à América do Sul que é possível a sociedade vencer.