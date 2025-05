Márcia Lopes promete 40 Casas da Mulher Brasileira até 2026 e defende ações coletivas para combater a violência doméstica

Márcia é irmã de Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do presidente Lula. Renato Araújo/ABr / ABR

A nova ministra da Mulher, Márcia Lopes projeta a entrega de 40 Casas da Mulher Brasileira até 2026. Os espaços que visam o acolhimento às vítimas de violência domésticas serão instalados em todo o país, com ao menos duas unidades no Rio Grande do Sul. Atualmente há 11 em funcionamento.

— É uma casa que tem múltiplos serviços e as mulheres terão a oportunidade de se sentirem ali protegidas, orientadas e encaminhadas — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (7).

Márcia explica que a Casa da Mulher Brasileira é uma forma de enfrentar a ausência de espaços de acolhimentos. Conforme a ministra, outro fator importante no combate à violência doméstica é a capacitação através de políticas públicas de profissionais das áreas que atuam na rede de apoio. A intenção da pasta é inaugurar sete unidades até janeiro de 2026.

A nova ministra defende um diálogo coletivo para conscientizar sobre o tema da violência doméstica e afirma que pretende estar presente em conferências que serão realizadas em todas as capitais brasileiras para debater políticas públicas voltadas às mulheres.

— Procurarei estar presente participando pelo menos das conferências nas capitais e para que as mulheres de fato se reúnam, se mobilizem e que a gente tenha uma escuta qualificada delas do ponto de vista das suas vidas, do seu cotidiano, das suas expectativas.

Mobilização coletiva

Márcia defende que o combate à violência doméstica precisa de ações coletivas. Conforme a ministra, é preciso mobilizar diálogo entre autoridades, governos de todas as esferas e a sociedade.

— Temos que envolver todas as pastas, temos que envolver os governos estaduais, municipais, os movimentos, as entidades, as igrejas, escolas, desde a educação infantil, para nós tenhamos uma mudança, uma ruptura com essa cultura, com esses atos absurdos, criminosos mesmo, contra as mulheres — declarou.

A ministra ainda revelou que deseja realizar diálogos diariamente em alguma rádio, a fim de disseminar informações referentes às políticas públicas voltadas às mulheres.

— Eu já pedi para a minha assessoria que eu quero falar para uma rádio do Brasil todos os dias, porque essa desinformação traz muito insegurança para as mulheres. Então, quanto mais coletivas forem as ações, mais protegidas as mulheres estarão.

Trajetória

Márcia Helena Carvalho Lopes, 67 anos, é assistente social graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialização na área da criança e do adolescente e mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Professora aposentada, lecionou por mais de 30 anos no curso de Serviço Social da UEL.

Ela é filiada ao PT e irmã de Gilberto Carvalho, um dos aliados históricos do presidente Lula, que foi chefe de gabinete da Presidência da República durante os oito primeiros anos do governo Lula, de 2003 a 2010, e ministro-chefe da Secretaria-Geral durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff.

Márcia foi secretária de Assistência Social de 1993 a 1996 e vereadora de Londrina por um mandato, em 2000. Em 2004, atuou como conselheira nacional de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Sobre a Casa da Mulher Brasileira

A implementação está sendo viabilizada com recursos da pasta e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, via Fundo Nacional de Segurança Pública. É possível acompanhar a implementação das novas unidades no Painel de Monitoramento da Casa da Mulher Brasileira.

No Rio Grande do Sul há duas unidades em fase de implementação – uma em Porto Alegre e outra em Caxias do Sul. O governo do Estado assinou os contratos de repasse de recursos em 31 de dezembro de 2024 com a Caixa Econômica Federal, com prazo para conclusão das obras em 60 meses, conforme a Lei de Licitações.