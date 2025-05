Ex-técnico do Inter sofre acidente de trânsito em Lima e tem ferimentos leves

Fossati treina o Universitario, de Lima. Ernesto BENAVIDES / AFP

O ex-técnico do Inter, o uruguaio Jorge Fossati, sofreu um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (6), em Lima, no Peru. Conforme o jornal La Republica, ele bateu o carro contra outro veículo ao deixar o CT do Universitario, time que treina atualmente. Fossati passa bem.

Ainda conforme o periódico, o treinador precisou receber atendimento nas costas. No entanto, sofreu apenas ferimentos leves.

De acordo com o La República, Fossati não estava sozinho no carro. O motorista e funcionários do clube também estavam no veículo. Todos tiveram apenas lesões leves.

Apesar do susto, Fossati deve comandar o time já no jogo da Libertadores desta semana. Na noite de quinta-feira (8), o Universitario recebe o Independiente del Valle, às 23h, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo B da Libertadores.

Em nota, o Universitario afirmou que foram registrados "apenas danos materiais". Em suas redes sociais, o clube prestou solidariedade a Fossati: publicou uma foto do treinador com a legenda "Tudo em ordem".

Fossati treinou o Inter em 2010. No comando técnico, levou o clube até as semifinais da Libertadores daquele ano. Acabou substituído por Celso Roth, que viria a conquistar o título.