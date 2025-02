Inter vê lesões musculares "na média" dos últimos anos, mas prevê mais contratações em 2025

Victor Grunberg concedeu entrevista ao "Show dos Esportes" nesta sexta-feira. Emerson Garcia / RBS TV

O Inter encara as lesões do início desta temporada como situação "comum". Ao menos essa foi a análise de Victor Grunberg, vice-presidente do clube, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, na noite desta sexta-feira (21).

O dirigente não acredita que os desfalques tenham ocorrido em função da quantidade de jogos com o time titular no Gauchão. Segundo Grunberg, a situação segue a "média" dos últimos anos.

— Nem todas as lesões são musculares. No ano de 2025, a gente está com quatro musculares: Wesley, Borré, Tabata e Luis Otávio, nesse período, de janeiro e fevereiro. Se a gente for comparar com 2024, tivemos cinco lesões nesse período. No ano de 2023, três lesões musculares no período. Em 2022, também três lesões. Acho que também está numa média de lesões musculares nesse início de temporada. Infelizmente, é comum — afirmou.

Grunberg acrescentou que a estratégia de lançar mão dos titulares desde o início do campeonato se deve ao formato do Gauchão neste ano. Para ele, a fórmula, mais enxuta, aproxima-se do ideal.

— Perdemos o Bruno (Tabata), Alan também, por trauma. São situações que podem acontecer. Gabriel Cavalho (estava) lá na seleção. Não são situações ligadas à utilização dos atletas por minutagem ou por intervalos curtos — acrescentou.

Contratações na mira

O vice-presidente garantiu que o Inter segue de olho no mercado. A primeira janela de transferências — voltada ao mercado externo — se encerra na próxima sexta-feira (28). Contudo, há outras duas: de 10 de março a 11 de abril, para atletas que disputaram os estaduais, e de 10 de julho a 2 de setembro, para clubes de fora do país.

— O Inter está atento, trabalhando, e com muita responsabilidade. Pode ter certeza que a gente vai ter que fazer alguns movimentos pontuais porque a temporada e o calendário brasileiro é longo e a gente vai precisar de mais umas peças para encorpar o nosso elenco — comentou.