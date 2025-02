Alan Patrick pode ser mais um jogador do Inter sem condições de jogo caso o clube chegue à final do Gauchão

Camisa 10 colorado sentiu lesão na partida contra o São Luiz. Max Peixoto / Especial

Apesar de nutrir a esperança de contar com o meia Alan Patrick nas partidas decisivas do Gauchão, caso elimine o Caxias na semifinal, o Inter corre o risco de ficar sem o seu camisa 10 para a reta final do estadual.

O meia vem realizando tratamento intensivo no tornozelo direito para ficar à disposição de Roger Machado.

Mesmo não tendo estipulado um período de parada para Alan Patrick, a reportagem de Zero Hora recebeu a informação de que o clube trabalha com um prazo de três a seis semanas longe dos gramados.

A entorse no tornozelo direito ocorreu no dia 12 de fevereiro, na vitória sobre o São Luiz, em Ijuí.

Os cenários

Caso seja confirmado o período mais otimista, de três semanas, Alan Patrick poderia retornar em uma eventual final de Gauchão.

O prazo mais pessimista, de seis semanas, inviabilizaria sua utilização no restante da competição.

Para as semifinais do Gauchão, além do camisa 10, o técnico Roger Machado não contará com Wesley, Rafael Borré e Bruno Tabata. O goleiro Rochet ainda não tem um prazo para fazer sua estreia na temporada.

